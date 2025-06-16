HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasına bölge halkı da destek veriyor.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Orman Yangını - Son Dakika
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