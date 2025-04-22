İskenderun'da Paskalya Bayramı Kutlaması

İSKENDERUN protokolü, hoşgörü çerçevesinde gerçekleştirilen Paskalya Bayramı dolayısıyla, Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek cemaatin bayramını kutlayıp, geleneksel şekilde yumurta tokuşturdu.

Paskalya Bayramı kapsamında gerçekleştirilen kutlama ziyaretine; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ziyaret sırasında geleneksel olarak boyalı yumurtalar tokuşturuldu, dualar edildi ve barış temennileri dile getirildi.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri burada, kilisemizde ve cemaatimizin arasında görmekten son derece mutluyuz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bayramlarımızı büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Bu güzelliklerin daim olmasını diliyoruz. Bütün cemaatimiz adına hoş geldiniz diyorum" dedi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de, "Biz de bayramda burada olalım istedik. İyi günde de kötü günde de birlikte olmak önemli. Bugün bu birlikteliği bir kez daha yaşamak bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, her dini bayramda olduğu gibi bu özel günde de kardeşliğin ve barışın önemine vurgu yaptı.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),