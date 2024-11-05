İskenderun'da Sahte Filtre Baskını - Son Dakika
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İskenderun'da Sahte Filtre Baskını

İskenderun\'da Sahte Filtre Baskını

İskenderun'da 22 bin sahte araç filtresi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı; 52 milyon TL zarar önlendi.

05.11.2024 19:03
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapılan baskında çeşitli markalara ait ürünlerin görünümünde, sahte 22 bin adet hava, yağ ve motor filtresi ele geçirildi. Yaklaşık 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde, çeşitli markalara ait ürünlerin görünümünde sahte araç filtresi üretildiği bilgisini aldı. Ekipler, vergi uzmanları ve SGK denetmenlerinin katılımıyla, belirlenen 6 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 22 bin adet üretmeye ve satmaya yetkili olunmayan çeşitli marka hava, yağ, motor filtreleri ile malzemeler ele geçirildi. '6769 Fikri Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu' kapsamında malzemelere el konularak yediemin deposuna teslim edildi. Ayrıca, iş yerlerinde sigortasız çalıştırılan 43 kişi hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu, ürünlerin faturasız ve kayıt dışı olması nedeniyle 20 milyon TL kamu zararının önlendiği, sigortasız çalıştırılan 43 işçi için iş yeri sahiplerine 2 milyon TL cezai işlem uygulanacağı ve toplamda 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, İskenderun, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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