İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ile İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıt Alanı'ndaki törende anıta çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dönmez, törende, 5 Temmuz'u büyük bir coşkuyla, çeşitli konserler ve spor etkinlikleriyle kutlayacaklarını söyledi.

İskenderun'u ülkenin gözbebeği bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Dönmez, "Bugün 5 Temmuz İskenderun'umuzun kurtuluşunun 86. yıl dönümü. Bu zafer, bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren bir mirastır. Bu nedenle, bu kutlu günü sadece bir anma töreni olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı ve hedeflerimizi yeniden gözden geçirme fırsatı olarak da değerlendirmekteyiz. 5 Temmuz İskenderun'un kurtuluş günü kutlu olsun." dedi.

Törene, Demiryürek, Tutucu ve Dönmez'in yanı sıra Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fatih Sezal, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım ile askeri ve sivil erkan da katıldı.