İSKİ Genel Müdürü Başa Hastanede

(İSTANBUL) İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde müşahade altında tutulduğu öğrenildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınmıştı. Özellikle sağlık durumu nedeniyle gözaltında tutulmasına kamuoyunda yoğun tepki gösterilen Başa hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bir süredir ev hapsinde tutulan Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildiği öğrenildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde müşahade altında tutulduğu belirtildi.