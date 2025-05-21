İSKİ\'ye 3.3 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiği gerekçesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı. Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.