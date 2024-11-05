İskilip Belediyesi ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanım tarihleriyle ilgili denetim yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe merkezindeki marketlere yönelik denetim yapıldı.
Zabıta ekipleri denetimde, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.
Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketlere cezai işlem uygulandı.
Marketlerin mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Gıda Denetimi - Son Dakika
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