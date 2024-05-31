İskilip\'te "İlim ve Manevi Yönüyle Akşemseddin" paneli düzenlendi

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Çorum'un İskilip ilçesinde, "İlim ve Manevi Yönüyle Akşemseddin" paneli düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve İskilip İşadamları ve Sanayiciler Derneğinin katkılarıyla düzenlenen panelde konuşan Kaymakam Ramazan Polat, bu tür kültür faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam ettireceklerini belirterek, panele katılalara teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır da manevi değerleri Akşemseddin'i anmak için toplandıklarını ifade etti.

Panelin oturum başkanı Doç. Dr. Fahri Atasoy ise İskilip'in pek çok yere örnek olabilecek tarihi ve kültürel birikimi bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tatcı da Akşemseddin hakkında tüm bilgileri derleyip, araştırmacıların kaynak olarak değerlendirebilecekleri bir kitap yayımladığını kaydetti.

Araştırmacı yazar Abdulkerim Erdoğan ise katılımcılara Hacı Bayram Veli ve Şeyh Muhiddin Yavsi'yi anlattı.