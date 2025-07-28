İskilip\'te Kayıp Baba İçin Arama Başlatıldı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde aracı ve içerisinde cep telefonu bulunan Kenan Kıratlı'ndan (38) haber alınamıyor. Ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.

Bir çocuk babası Kenan Kıratlı, dün saat 20.00 sıralarında aracını Çukurköy yol ayrımına park etti. Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı'dan o saatten itibaren haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.