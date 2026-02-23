İskilip'te Portatif Köprü Çalışması

Çorum'un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay nedeniyle ayağı yıkılan köprünün yanına portatif köprü yapılması için çalışma başlatıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Çomu Çayı'nın debisinin yükselmesinden dolayı İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağının yıkıldığını hatırlattı.

Ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve incelemelerin yapıldığını belirten Polat, yolda ulaşımın tekrar sağlanması için portatif köprü yapılacağını kaydetti.

İş makinelerinin bugün çalışmaya başladığını ve portatif köprünün mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Polat, ayağı yıkılan köprünün tamamen yıkılarak yerine yenisinin yapılması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.