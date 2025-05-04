İskilip\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum - Çankırı Karayolu Eskiköy köyü mevkisinde meydana geldi. Kemal Y. (52) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kemal Y. ile birlikte A.Y. (28), E.E.Y. (15) ve F.N.Y. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.