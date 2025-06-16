Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fevzipaşa Mahallesi Leçe kırsalında, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Bölgeye gelen Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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