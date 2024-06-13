İslahiye'de Biçerdöverlerde Dane Denetimi Yapıldı

Güncel

GAZİANTEP 'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday hasadının başlamasıyla bölgedeki biçerdöverlerde dane denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, çiftçilerin ürettiği buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelebilecek dane kayıplarını önlemek amacıyla denetim yaptı. Biçerdöver operatörlerinin sürücü belgesi, ürüne göre uygun ayarın yapılması, çalışma hızı gibi denetimler ile dane kaybının yüzde 2 oranında olmasını sağlamak hedefleniyor. 120 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA