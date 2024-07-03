İslahiye'de Sağlıksız Gıda Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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İslahiye'de Sağlıksız Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan denetimlerde, bir depoda bekletilen 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız gıda ürünleri ele geçirildi. İhbar üzerine gerçekleştirilen denetimde, sofralık pul biber üretiminde kullanılmak üzere çuvallar içerisinde bulunan ürünler tespit edildi. Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından imha edildi.

03.07.2024 10:53
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekiplerince yapılan denetimlerde, gıda üretiminde kullanılmak üzere bekletilen 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız ürünler ele geçirildi.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman ile zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine Erenler Mahallesinde bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimde, sofralık pul biber üretiminde kullanılmak üzere çuvallar içerisinde bekletilen küflenmiş ve sağlıksız ürünler tespit edildi.

Ele geçirilen 1200 kilogram ürün, ekipler tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'de Sağlıksız Gıda Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslahiye'de Sağlıksız Gıda Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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