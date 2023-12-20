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İslahiye'de Sonbahar Renkleri Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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İslahiye'de Sonbahar Renkleri Göz Kamaştırıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ve Amanos Dağları eteğindeki doğal güzelliklerde sonbaharın renkleri hakim oldu. Yaprakların sararıp dökülmesi ve renkli manzaralarıyla bölge halkı güneşli günlerin tadını çıkardı.

İslahiye\'de Sonbahar Renkleri Göz Kamaştırıyor
20.12.2023 - 11:57,
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Gaziantep'in doğal güzellikleriyle öne çıkan İslahiye ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

Karasu Irmağı kollarıyla çevrilen arazide yer alan Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ile Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız, İdilli Vadisi ve Köklü ile Çerçili mahallelerinde ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesi, suların şırıltısı sonbaharın güzelliğini yansıttı.

Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü yerleri ziyaret eden bölge halkı, yürüyüş yaparak güneşli günlerin de tadını çıkardı.

Kaynak: AA
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