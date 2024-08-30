Gaziantep İslahiye\'de İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Kursuyla 6 Öğrenci Üniversiteyi Kazandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, imam hatip lisesi öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için açtığı kursla 6 öğrenci üniversiteyi kazandı.

İslahiye Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için açılan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda gönüllü öğretmenler, 18 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı.

Öğrencilerden 6'sı yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, öğrencilere ise üniversite hayatlarında başarılar diledi