İslamabad\'da Kültürel Kermes Düzenlendi

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen kermes ile burada faaliyet gösteren yabancı misyonlar kültürlerini tanıttı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Kadın Derneğince, bakanlığın bahçesinde kermes düzenlendi.

Kermese, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Khazar Farhadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Dilşad Şenol da dahil çok sayıda misyon temsilcisi ve diplomat eşleriyle katıldı.

Kültürel tanıtım amacıyla burada kurulan stantlarla yiyecek, içecek, süs ve takı gibi çeşitli ürünler satıldı.

Türkiye'yi temsilen kurulan stantta ise baklava, Türk kahvesi ve fincanları, börek, kısır ve lokum gibi çok sayıda ürün satışa sunuldu.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, burada yaptığı konuşmada, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasının önemine değindi.

Program sonunda çeşitli gösteriler sunuldu.