İslamofobik Provokasyona Tepki

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürleri çizilerek provokasyon yapıldığını belirterek, "İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Musa (a.s.)'ın karikatürünü çizerek kutsallarımıza hakaret edenler, açık bir nefret suçu işlemiş ve provokasyon yapmışlardır. İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir. Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir" ifadelerini kullandı.