İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya\'da Açıldı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın anısını yaşatmak amacıyla kurucusu olduğu İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı bünyesinde sergi salonu açtı. Salonda, ünlü bestekarın, yeğeni tarafından bağışlanan notları ve özel eşyaları sergilenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli sanat figürlerinden olan İsmail Baha Sürelsan'ın anısını yaşatmak için kurucusu olduğu Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde "İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu" oluşturdu.

Sergi salonu, ünlü bestekarın doğum gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Taylan Şanlı, İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencileri Meral Uğurlu, Prof. Erol Deran, Reha Sağbaş, Özgen Gürbüz, Tevfik Soyata, Ela Altın, Hüseyin Kıyak, Seher Sağbaş, Semen Karlıklı ve sanatseverlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sergi salonunda İsmail Baha Sürelsan'ın mirasını devralan yeğeni Nurten Erpek tarafından bağışlanan belge, konferans notu, makaleler, ses kaydı, ders notları, özel eşyalar yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Taylan Şanlı, açılış konuşmasında şunlara yer verdi:

"İsmail Baha Sürelsan, yalnızca besteleriyle değil, müziğe kazandırdığı yeni anlayışlarla ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden biridir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek'in liderliğinde, şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak olan böyle bir projeye öncülük etmekten, büyük bir gurur duyuyoruz. Bu salon, gelecek kuşaklara ilham veren bir kültür yuvası olarak da hizmet edecektir. Antalyalıları sergimize davet ediyoruz."

Açılışın ardından sanatseverler sergi salonunu gezdi. İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencileri, sanatçıyla olan anılarını paylaşıp, onun şarkılarını seslendirdi. Öğrenciler anılarını paylaşırken, yer yer duygusal anlar yaşandı. İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencisi Ela Altın, mutluluğunu dile getirerek, "Benim de hocayla olan fotoğraflarım var bu sergide. O kadar duygulandım ki yarım saattir ağlıyorum. Gençliğimin bütün hatırası burada sergilenmiş. Kıymetli hocamızın yaptığı büyük işleri gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e böyle güzel bir sergiye vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.