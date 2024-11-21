İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya'da Açıldı

İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya\'da Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ünlü bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın anısını yaşatmak için İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı bünyesinde sergi salonu açtı. Sergi salonunda, Sürelsan'ın yeğeni tarafından bağışlanan notları ve özel eşyaları sergilenecek.

21.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın anısını yaşatmak amacıyla kurucusu olduğu İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı bünyesinde sergi salonu açtı. Salonda, ünlü bestekarın, yeğeni tarafından bağışlanan notları ve özel eşyaları sergilenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli sanat figürlerinden olan İsmail Baha Sürelsan'ın anısını yaşatmak için kurucusu olduğu Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde "İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu" oluşturdu.

Sergi salonu, ünlü bestekarın doğum gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Taylan Şanlı, İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencileri Meral Uğurlu, Prof. Erol Deran, Reha Sağbaş, Özgen Gürbüz, Tevfik Soyata, Ela Altın, Hüseyin Kıyak, Seher Sağbaş, Semen Karlıklı ve sanatseverlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sergi salonunda İsmail Baha Sürelsan'ın mirasını devralan yeğeni Nurten Erpek tarafından bağışlanan belge, konferans notu, makaleler, ses kaydı, ders notları, özel eşyalar yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Taylan Şanlı, açılış konuşmasında şunlara yer verdi:

"İsmail Baha Sürelsan, yalnızca besteleriyle değil, müziğe kazandırdığı yeni anlayışlarla ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden biridir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek'in liderliğinde, şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak olan böyle bir projeye öncülük etmekten, büyük bir gurur duyuyoruz. Bu salon, gelecek kuşaklara ilham veren bir kültür yuvası olarak da hizmet edecektir. Antalyalıları sergimize davet ediyoruz."

Açılışın ardından sanatseverler sergi salonunu gezdi. İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencileri, sanatçıyla olan anılarını paylaşıp, onun şarkılarını seslendirdi. Öğrenciler anılarını paylaşırken, yer yer duygusal anlar yaşandı. İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencisi Ela Altın, mutluluğunu dile getirerek, "Benim de hocayla olan fotoğraflarım var bu sergide. O kadar duygulandım ki yarım saattir ağlıyorum. Gençliğimin bütün hatırası burada sergilenmiş. Kıymetli hocamızın yaptığı büyük işleri gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e böyle güzel bir sergiye vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:51:23. #1.12#
SON DAKİKA: İsmail Baha Sürelsan Sergi Salonu Antalya'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.