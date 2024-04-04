İsmail Çizikci İskilip Belediye Başkanlığına seçildi

AK Parti'den İskilip Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çizikci, görevine başladı.
İskilip İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra İskilip Belediyesi'ne giden Cizikci, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için gayret edeceğini söyledi.
Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Cizikci, "Artık şu andan itibaren İskilip Belediye Başkanı olarak kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan, memleketimizin her noktasına eşit hizmet götürerek gereken ilgi ve alakayı göstereceğime söz veriyorum. Hiçbir parti ayrımı yapmayacağım. Burada hepimiz kardeşiz. Memleketin evladıyız. Sadece İskilip'te yaşayan İskilipliler değil, Türkiye'nin, dünyanın neresinde İskilipli varsa onlarla birlikte yol alacağız. Birlikte İskilip'i daha büyük, daha ileri noktalara götürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.
Törende, dua edilerek kurban kesildikten sonra makamına geçen Çizikci, burada tebrikleri kabul etti.
Programa, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de katıldı.
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