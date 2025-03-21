İsmail Saymaz Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ/ Mehmet OFLAZ
(İSTANBUL) - Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek 12 yıl sonra gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz'ın, hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor.
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