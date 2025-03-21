İsmail Saymaz Gözaltında

Haber: Edda SÖNMEZ/ Mehmet OFLAZ
(İSTANBUL) 12 yıl önceki Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz savcılık işlemlerinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki sabah gözaltına alındı.
Saymaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Bariyerlerle kuşatılmış İstanbul Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
(SÜRECEK)
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