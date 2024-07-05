İspanya, Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk çeyrek final karşılaşmaları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında İspanya, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek ismini yarı finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin ilk maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında ev sahibi Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

İspanya, ev sahibi Almanya'yı uzatmaya giden maçta 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı final biletini kazanan ilk ülke oldu. İspanya'nın golleri Dani Olmo (51') ve Mikel Merino'dan (119') geldi. Almanya'nın tek golünü ise Florian Wirtz (89') kaydetti.

Günün ikinci maçında saat 22.00'de Portekiz, Fransa ile karşılaşacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.