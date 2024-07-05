İspanya Başbakanı'nın eşi yolsuzluk iddiasıyla mahkemede

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, nüfuzunu kullanarak iş dünyasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı.

Begona Gomez, güvenlik ve kişilik haklarının korunması gerekçesiyle, soruşturmanın yürütüldüğü Madrid'deki 41 No'lu mahkemeye, arabayla garajdan giriş yaptı ve basın mensuplarının görüntü alması önlendi.

Mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Başbakan Sanchez'in eşinin, soruşturmayı yürüten hakim Juan Carlos Peinado'nun sorularına cevap vermeme hakkını kullandığı ve hangi gerekçeyle böyle bir soruşturma başlatıldığını bilmediğini belirtip, yazılı metin sunduğu aktarıldı.

Hakim Peinado'nun da söz konusu metni incelemek için ifade verme sürecini 19 Temmuz'a ertelediği duyuruldu.

İspanya Başbakanı'nın eşi hakkındaki soruşturma nedeniyle mahkeme önünde toplanan küçük aşırı sağcı grup, Başbakan Sanchez ve eşi Begona Gomez'i protesto etti.

İspanya tarihinde ilk defa bir başbakanın eşinin sanık olarak mahkemeye ifade vermeye gelmesi, ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Begona Gomez'e yönelik suçlamalar

Begona Gomez hakkındaki yolsuzluk iddiaları, ilk olarak aşırı sağ görüşlü "Temiz Eller" adlı bir dernek tarafından 5 Nisan'da ortaya atılarak mahkemeye taşınmıştı.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Begona Gomez hakkındaki iddianameye "Hazte Oir" adlı aşırı sağcı bir başka dernek de müdahil olmuştu.

Temiz Eller, ortaya attıkları iddialarla ilgili ellerinde herhangi bir delil olmadığını, tamamen basında yazılanlara dayandığını belirtse de hakim Peinado, soruşturma açma kararı almıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez ve lideri olduğu koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Begona Gomez hakkındaki iddiaları "asılsız, sahte ve aşırı sağcı siyasi bir karalama girişimi" olarak değerlendirip, "sonunda hiçbir şeyin çıkmayacağını" savunuyor.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi de (UCO) Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan bir rapor yayımlamıştı.