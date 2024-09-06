Sanchez, Çin'e Ekonomik Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Sanchez, Çin'e Ekonomik Ziyarette Bulunacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için yarın Çin'e gidecek. Ziyaret kapsamında ticaret, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında ikili anlaşmalar imzalanacak.

06.09.2024 20:19
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için yarın Çin'e gidecek.

Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgide, son 1,5 yıl içinde ikinci kez Çin'i ziyaret edecek Sanchez'in resmi programının 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

"Çin ile İspanya ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari alandaki ilişkinin dengeli şekilde güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin desteklenmesi" amacının öncelikli olacağı ziyaret kapsamında ayrıca ikili ilişkilerin siyasi ivmesinin sürdürülmesi ve Çin'de İspanyol kültürü, eğitimi ve biliminin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Pekin ve Şangay olmak üzere iki etaptan oluşacak, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile iş insanlarının da eşlik edeceği Sanchez'in Çin ziyaretinde, ticaret, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında ikili anlaşmalar imzalanacak.

Resmi verilere göre İspanya ile Çin arasında yıllık ticaret hacmi 50 milyar avro olurken, İspanya'da 10 milyar avroluk Çin yatırımı, Asya ülkesinde de 5 milyar avroluk İspanyol yatırımı bulunuyor.

Kaynak: AA

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