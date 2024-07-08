İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da sol ittifakın zaferini kutladı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da sol ittifakın zaferini kutladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda sol ittifakın birinci çıkarak aşırı sağın gerilemesini kutladı. Sanchez, sol görüşlü partilerin seçim kazandığı İngiltere'den sonra Fransa'nın da ilerlemeye ve sosyal adımlar atmaya 'evet', hak ve özgürlüklerdeki gerilemeye ise 'hayır' dediğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz da Fransız halkının nefret ve korkuya karşı daha feminist, sosyal ve yeşil bir ülke için oy verdiğini vurguladı.

08.07.2024 12:55
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda sol ittifakın birinci çıkarak aşırı sağın gerilemesini kutladı.

Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta, Avrupa'nın en büyük iki ülkesi, İspanya'nın bir yıl önce seçtiği yolun aynısını seçti. Aşırı sağın reddedilmesi, ciddi ve cesur politikalarla insanların sorunlarına çözüm getiren sosyal sola kararlı bir bağlılık." değerlendirmesinde bulundu.

Sol görüşlü partilerin seçim kazandığı İngiltere'den sonra Fransa'nın da "ilerlemeye ve sosyal adımlar atmaya 'evet', hak ve özgürlüklerdeki gerilemeye ise 'hayır' dediğini" belirten Sanchez, "Aşırı sağla ne bir anlaşma ne de bir hükümet var." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz da, "Fransa, Avrupa ve demokrasi için iyi haber: Yeni Halk Cephesi tarihi bir zafere ulaştı. Nefret ve korku karşısında Fransız halkı daha feminist, sosyal ve yeşil bir ülkeye oy verdi. Umudun olduğu yerde aşırı sağ zafer elde edemez." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da sol ittifakın zaferini kutladı - Son Dakika

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