İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Yalan haberler toplumun ve demokrasinin en büyük düşmanı

Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Toplumun ve demokrasinin en büyük düşmanı yalan haberler." dedi.

Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında "iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı" iddialarından dolayı istifa edip etmemeyi düşünmek için verdiği 5 günlük aradan sonra görevde kalmaya karar verdiğini açıklamasının ardından devlet televizyonu RTVE'ye özel demeç verdi.

Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri olmasından bu yana geçen 10 yılda ve son 6 yıldaki başbakanlığında gerek kendisinin gerekse ailesinin sürekli "iftiralara ve küçük düşürme kampanyalarına maruz kaldığını" aktaran Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimi hedef alan suçlamalar bardağı taşıran son damla oldu. Aslında belki de öz eleştiri yapıp neden bu kararı daha önce almadığımı, Vatandaşa Mektubu neden daha önce yazmadığımı kendime sormalıyım. Ama pandemi, ekonomik kriz, Ukrayna- Rusya savaşı ve şu anda Orta Doğu'da yaşananlar çok daha ön plandaydı."

Gerek sosyal gerek siyasi gerekse basından aldığı destek sonrasında görevde kalma kararı verdiğini aktaran Sanchez, "Demokrasiyi savunmak için yalana ve sahte habere karşı kamuoyunda tartışma açmak gerekiyordu. Bir çok vatandaş bu çamur makinasına 'artık yeter' dedi. Demokrasinin kalitesini ülkemizde yükselteceğiz. Çünkü bu sadece bana yönelik bir şey değil. Başka siyasetçiler, sendikacılar, entelektüeller ve gazeteciler de bu çamur makinasının acısını çektiler." dedi.

"Bu çamur makinesinden çıkan iftiralar hiçbir temele dayanmıyor ve çok tehlikeli." diyen Sanchez, "İstediğimiz ülke ne? Demokrasi ne? ve demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu soruları tüm vatandaşların sorup, düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü yalan haber, atılan çamurlar sadece beni etkileyen bir şey değil. Ülkemizi, demokrasiyi, birlikte yaşamı, vatandaşımızı da ilgilendiriyor." şeklinde konuştu.

Sosyalist lider, sözlerine şöyle devam etti:

"Basın özgürlüğünü savunuyorum ama sahtekarlıkları veya yanlış bilgileri savunmuyorum. Üzerinde çalışmamız gereken kriterler yasallıktır. Tüm tedbirler yasal olmalı, çatışma olmamalı ve evrensel bir uygulamaya sahip olmalıdır. İdeolojik olarak tükenen siyasi partiler, dernekler, rakiplerini ortadan kaldırmak için sosyal medya ağlarını, dijital iletişimi, yapay zekayı kullanıyor. Toplumun, demokrasinin en büyük düşmanı yalan haberler. "

"İspanya'da sağ ve aşırı görüşlü siyasi partilerden veya derneklerden gelen siyasi, hukuki ve medyatik saldırıların, gündelik siyasi bir konuşma tonu veya yanlış bilgilendirme seviyesine indirgenmemesi gerektiğini" kaydeden Sanchez, "Halkımız, demokrasiyi söylemlerle değil, tedbirlerle savunmamızı istiyor." dedi.

Sanchez ayrıca adalete güvendiğini ve eşi hakkındaki suçlamaların hepsinin arşive gönderilip, kapatılacağını söyledi.

Sanchez'in vatandaşa mektubu

Başbakan Sanchez, 24 Nisan'da X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri "ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisini kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla" suçlamıştı.

Sanchez, istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 gün boyunca kamuya açık tüm görüşmelerini iptal etmiş ve bugün görevde kalma kararı aldığını açıklamıştı.

PSOE lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönem art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

Sanchez'in bu hareketi, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo tarafından "ciddiyetsizlikle, tiyatro yapmakla ve mağduru oynamakla" suçlanmıştı.

Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamalar

Diğer yandan Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik "nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk" iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı "Temiz Eller" sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.

Savcılık da "suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından" dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.

Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs tarihinde söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.