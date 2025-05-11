İspanya'da Boğa Güreşleri Protesto Edildi - Son Dakika
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İspanya'da Boğa Güreşleri Protesto Edildi

İspanya\'da Boğa Güreşleri Protesto Edildi

Madrid'de hayvan hakları dernekleri, boğa güreşlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

11.05.2025 14:07
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İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı.

Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.

Hayvan hakları örgütleri Anima Naturalis ve CAS International, boğa güreşlerinin sona erdirilmesini talep ederek, "Hayvan haklarını ihlal eden bir uygulamaya yönelik kamu sübvansiyonlarının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Şehir, artık zulmü normalleştiren bir geleneğe ortak olamaz. Kültürel kararlarda şeffaflık talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Boğa güreşlerinin yasaklanması için şubat ayında İspanya Meclisine 715 bin 606 İspanyol'un imzasının olduğu dilekçenin sunulduğunu belirten hayvan hakları dernekleri, 2013 yılında Senatodaki oylamayla boğa güreşlerinin İspanya'nın kültürel değeri olarak tanındığı, koruma altına alındığı ve teşvik edildiği yasanın iptalini istedi.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 1991'de Kanarya Adaları ve 2010'da Katalonya'da yasaklanmıştı.

Boğa güreşlerini organize eden kurumlar ise İspanya genelinde yılda 1800'den fazla boğa güreşinin yapıldığını ve bu etkinliklerin direkt ve dolaylı olarak ülke ekonomisine 3,5 milyar avroluk etki sağladığını, yaklaşık 200 bin kişinin bu sektörden geçindiğini savunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümeti, boğa güreşlerinin yapıldığı tarihi Las Ventas Arenası'nın yenilenmesi için 40 milyon avrodan fazla yatırım yapacağını, ayrıca bakımı için 2,2 milyon avro daha harcayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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