İspanya'da Düzensiz Göçmen Artışı

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İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado, 2024 yılında 60 bin 216 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Saiz, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, 57 bin 738'i deniz yoluyla olmak üzere geçen yıl İspanya'ya 60 bin 216 düzensiz göçmen geldiğini duyurdu.

İspanya'ya, 2018'den (64 bin 298) sonra en fazla düzensiz göçmenin 2024'te geldiği görüldü. Ülkeye 2023'te 52 bin 591 düzensiz göçmen gelmişti.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan düzensiz göçmenlerin İspanya'daki ilk durağı olan Kanarya Adaları ise 2024'te 43 bin 737 kişiyle rekor kırdı.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu 2025'in ilk iki gününde 300'den fazla düzensiz göçmenin bölgeye geldiğini ve 2 kişinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

2024'te İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 10 bin 457'si öldü

Diğer yandan İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras geçen hafta yaptığı açıklamada, 2024'te deniz yoluyla İspanya kıyılarına gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 10 bin 457'sinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Caminando Fronteras, kayıp ve ölüleri dahil ederek oluşturduğu verilerde, düzensiz göçmen ölümlerinde 2024'te önceki yıla göre yüzde 58'lik artış olduğuna dikkati çekmişti.