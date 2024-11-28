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- İspanya'da fabrikada patlama: 3 ölü, 3 yaralı

VALENCİA - İspanya'nın güneydoğusundaki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

İspanya'nın Alicante kentindeki Ibi kasabasında bulunan bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çatı ve duvarların bir kısmı yıkıldı. Facia sırasında fabrikada 39 kişi bulunurken, 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Olayın kazan patlaması olabileceği belirtildi.