İspanya'da Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağdurlarına yardım kararı aldı

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İspanya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kurumu olan Piskoposluk Konferansı (CEE), Kilise bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismarın mağdurlarına yardım kararı aldı.

Olağanüstü toplanan CEE, yönetiminde bulunan 79 piskoposun 67'sinin onayıyla, Kilise içindeki cinsel istismar olaylarının mağdurları için "kapsamlı yardım planı" açıkladı.

Herhangi bir zorunluluğu olmayan plan gereği, cinsel istismar mağdurlarının kabul etmesi halinde kendilerine psikolojik, tıbbi, manevi destek verilmesi ve miktar belirtilmese de ekonomik tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Cinsel istismara uğrayanların hayatta olsun ya da olmasın, yakın ailesinin de bu yardımlardan yararlanmaya hak kazanacağını belirten CEE, "Yasal olarak zorunlu olmasa da her mağdurla ilgilenilecek." açıklamasında bulundu.

CEE Başkanı ve Valladolid Başpiskoposu Luis Argüello, basın toplantısında yaptığı konuşmada "Bildiğimiz vakaların çoğu 1990'lardan önce meydana gelmiş ve büyük çoğunluğunda yasal süreç kapalı. Biz bugün hepsine kapıyı açmak istiyoruz." dedi.

Hükümet, Katolik Kilisesini "tek taraflı karar almakla" suçladı

Diğer taraftan İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, CEE'yi cinsel istismar mağdurlarıyla ilgili "tek taraflı hareket etmek ve ortak bir komisyona izin vermemekle" suçladı.

Adalet Bakanı Felix Bolanos, konuya ilişkin basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya hükümeti CEE'den, mağdurların da katılımını içeren, bağlayıcılığı olan ve CEE tarafından maddi tazminat ödenecek bir sistemin uygulanmasını isteyecektir." dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria da benzer bir şekilde, "Bağlayıcı olmayan, üstelik bildiğiniz gibi mağdurlara da katılım hakkı tanımayan bir yardım, tazminat sistemini paylaşmıyoruz." ifadesini kullandı.

Başpiskopos Argüello da gelen eleştirilere, "İspanya'da Katolik Kilisesinin kendi inisiyatifiyle, yasal değil ancak ahlaki bir yükümlülüğe yanıt veren, özgür bir karar almıştır. Hukuki kanallar kapalı olduğundan, bizim yaptığımız gibi bir kapı açılmazsa bunun çözülmesi mümkün değildir." yanıtını verdi.

İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuş ve özür dilemişti.

Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyon ise Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.