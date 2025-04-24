İspanya'da Mermi Alım Sözleşmesi İptal Edildi - Son Dakika
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İspanya'da Mermi Alım Sözleşmesi İptal Edildi

Başbakan Sanchez, hükümet krizine yol açan mermi satın alımını iptal etti. Sumar ittifakı rahatsız.

24.04.2025 14:11
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İspanya'da koalisyon hükümetinin ortakları arasında büyük bir krize neden olan, İsrailli bir şirketten mermi satın alımıyla ilgili sözleşme Başbakan Pedro Sanchez'in müdahalesiyle iptal edildi.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma kurumunun İsrailli bir şirketten 6,6 milyon avroluk bir sözleşme ile 15,3 milyon adet mermi satın almasının ardından acil olarak bu sözleşmenin iptal edilmesini aksi taktirde koalisyonun riske gireceğini açıklayınca Başbakan Sanchez müdahale etmek zorunda kaldı.

İspanya devlet televizyonu RTVE ve bazı İspanyol basın organları, Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdikleri haberlerde, Jandarma'nın İsrailli şirketten mermi satın alımının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen Sanchez'in girişimiyle sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Hükümet ortağı iki partinin (Sosyalist İşçi Partisi ve Sumar) bugün çevrim içi acil bir toplantı yaptığı, Sumar'da büyük rahatsızlık yaratan sözleşmenin "her ne pahasına olursa olsun iptal edilmesi ve idari bir çözüm aranması konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Jandarma kurumunun Ekim 2024'te açılan bir ihale sonrasında İsrail şirketi olduğu belirtilen "Guardian Defense & Homeland Security SA."dan, toplam değeri 6 milyon 642 bin 900 avro olarak açıklanan, 9 milimetrelik tabanca için 15 milyon 300 bin adet mermi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Haberlerde, Jandarma'nın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın ilk olarak İsrail şirketi ile olan sözleşmenin iptal edilmesini istediği ancak hükümet adına yasal konularla ilgilenen Devlet Avukatlığı kurumunun, "olası bir iptalde yüklü tazminat ödenmesi gerektiği" yönündeki uyarısından sonra satın alımı onayladığı kaydedilmişti.

Bu gelişmeler üzerine dün açıklama yapan Sumar ittifakından olan, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "İçişleri Bakanı Marlaska'dan hemen bunu konuda bir düzeltme yapmasını ve Meclis'te konuya açıklık getirmesini istiyoruz. (İsrail ile silah alışverişi) Bu durum hükümet içindeki anlaşmaların açık bir ihlalidir. Özellikle de Filistin halkının canlı soykırımının yaşandığı bir dönemde." demişti.

Ayrıca Sumar ittifakının içindeki Birleşik Sol (IU) partisinin Genel Koordinatörü Antonio Maillo da, "IU, Gazze'deki soykırımın herhangi bir siyasi parti tarafından finanse edilmesine asla tolerans göstermeyecek. PSOE, 2023'te hükümete girdiğimiz andan bu yana en büyük krizi yarattı." şeklinde konuşmuştu.

İspanya'da hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile askeri ticaretin durdurulduğu, hatta bu ülkeye silah taşıyan gemilerin İspanyol limanlarını lojistik destek için kullanmasına izin bile verilmediğini her seferinde savunsa da, mermi satın alımı hükümetin açıklamalarını yalanlamıştı.

El Diario gazetesi, İspanya'nın Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile 40 silah alım sözleşmesi imzaladığını veya bunu resmileştirdiğini, bunlardan 20'sinin son altı ayda imzalandığını ve toplam değerinin 1,041 milyar avro olduğunu iddia etti.

Gazete ayrıca, İspanya ve İsrail arasında mevcut durumda sonuçlanmayı bekleyen 9 silah alım sözleşmesinin bulunduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Mermi Alım Sözleşmesi İptal Edildi - Son Dakika

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