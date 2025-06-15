İspanya'da Monarşi Karşıtı Gösteri - Son Dakika
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İspanya'da Monarşi Karşıtı Gösteri

15.06.2025 21:07
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Madrid'de aşırı sol partilerin düzenlediği gösteride monarşi karşıtı sloganlarla cumhuriyet talep edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sol görüşlü siyasi partilerin ve derneklerin çağrısıyla monarşi karşıtı gösteri düzenlendi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakında yer alan Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partilerinin destek verdiği gösteride, İspanya'da barışa dayalı bir cumhuriyet talep edildi.

Parlamenter Monarşi ile yönetilen İspanya'da ilki geçen yıl yapılan monarşi karşıtı gösterinin bu yıl organize edilen ikincisinde kent merkezinde yürüyen 2 binden fazla kişi "Kral'a hayır", "Demokrasi evet monarşi hayır", "Monarşi ve yolsuzluk aynı" ve "Savaşa son" sloganları attı.

"İkinci Cumhuriyet Yürüyüşü" adı altında yapılan gösteride konuşan aşırı sol görüşlü dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, monarşiyi "militarizmi ve savaşı temsil eden, modası geçmiş, Orta Çağ'dan kalma bir kurum olarak gördüklerini" ifade ederek, "ülkede monarşi mi yoksa cumhuriyet mi?" diye bir referandum gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya'nın diktatörlükten çıktıktan sonra 1978'de Kral Juan Carlos'un, 2014'te de oğlu Kral 6. Felipe'nin tahta geldiğini hatırlatan monarşi karşıtları, İspanyolların hiçbir zaman ülke rejimi için oy kullanmadığının altını çizerek, "savaşa hayır" ilkesini benimseyen, ekolojik, feminist ve tüm ulusları kapsayan bir cumhuriyet talep etti.

Gösterinin aynı zamanda anti-militarist ve Gazze'deki soykırıma karşı olduğu açıklanarak, sık sık "Nehirden denize Filistin kazanacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Diğer yandan gösterinin olduğu sırada, Kral 6. Felipe'nin tahta gelişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla Madrid'in merkezinde halk koşusu düzenlenmesi dikkati çekti.

Top atışıyla başlayan koşuya sağ görüşlü Halk Partisi'nin yönetimindeki Madrid Belediyesi ile Belediye Polis Teşkilatı ve Kraliyet Muhafızları da destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Monarşi Karşıtı Gösteri - Son Dakika

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