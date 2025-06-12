İspanya'da PSOE Yolsuzluk İle Sarsıldı - Son Dakika
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İspanya'da PSOE Yolsuzluk İle Sarsıldı

12.06.2025 20:26
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PSOE'de yolsuzluk iddiaları sonrası Cerdan istifa etti, Sanchez özür dileyip istikrar vurgusunu yaptı.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in Genel Sekreterliğini yaptığı, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinde (PSOE) çıkan yolsuzluk iddiaları istifa getirirken, hükümetin geleceğine ilişkin tartışmalar da alevlendi.

İspanya'da 2024 başından itibaren genişletilen ve başta eski PSOE üyesi ve eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile onun eski danışmanı Koldo Garcia'yı zan altında bırakan yolsuzluk soruşturmasına adı karışan PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan, partideki görevinden, üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) Koldo Garcia'nın evinde yaptığı aramalar sırasında cep telefonunda ele geçirilen bir ses kaydı, Cerdan'ın istifasına ve PSOE içinde siyasi krize neden oldu.

İspanyol basınında bu sabah çıkan, Cerdan ile Garcia arasındaki 13 Temmuz 2014 tarihli söz konusu ses kaydında, Cerdan'ın, Garcia'dan 2014'te yapılan ve PSOE Genel Sekreterinin belirleneceği ön seçimlerde Sanchez'in çıkarına hile yapmasını istediği ortaya çıktı.

Cerdan, Garcia'dan "kimseye görünmeden (isimleri verilmeyen) iki kişinin oylarına bakmasını" isterken, ses kayıtlarındaki diyaloglardan Cerdan ile Garcia arasında "ast-patron ilişkisi olduğu ve öncesinde de çeşitli görevler verdiğinin anlaşıldığı" belirtildi. Ses kayıtlarında ayrıca Cerdan'ın 550 bin avroluk bir komisyondan bahsederek bunu eski Bakan Abalos'a vereceğini Garcia'ya ilettiği duyuluyor.

İspanyol basını, söz konusu ses kaydının "PSOE'de şok etkisi yarattığını" vurguladı.

Gerek basın gerekse muhalefet partileri ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından gelen baskıların ardından, bu zamana kadar PSOE'nin üst düzey yöneticileri arasında en güvenilen isimlerin başında gösterilen Cerdan istifa etmek zorunda kaldı.

Sanchez vatandaşlardan özür diledi

Başbakan Pedro Sanchez de PSOE'nin Madrid'deki merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek arka arkaya birçok kez tekrarlayıp "Vatandaşlardan özür diliyorum." dedi.

Büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadığını ifade eden Sanchez, bu sabaha kadar Cerdan hakkında şimdiye kadar çıkan iddialara inanmadığını, onun suçsuzluğunu savunduğunu ancak UCO'nun raporundan sonra "çok ciddi deliller" gördüğünü ve istifasını istediğini aktardı.

"Maalesef siyasette sıfır yolsuzluk diye bir şey yok ama yolsuzluğa karşı sıfır tolerans var." diyen Sanchez, "Her zaman temiz siyaset için çalıştım. Dolayısıyla yolsuzluğa karşı mücadeleye hem hükümette hem de partimde inandım. Bir siyasi projenin, birkaç kişinin tutumundan etkilenebilmesinin beni öfkelendirdiğini ve üzdüğünü bilmenizi isterim." şeklinde konuştu.

Mükemmel biri olmadığını, kendisinin de kusurları olduğu dile getiren Sanchez, tüm siyasi sorumluluğu kabul ettiğinin altını çizdi.

PSOE'nin 2014'teki genel sekreter seçimini 16 binden fazla oyla kazandığını, ses kaydında bahsedilen iki kişinin seçimlerin garantiliğine gölge düşüremeyeceğini kaydeden Sanchez, Cerdan olayından sonra PSOE'de Federal Komite'nin hemen yenileneceğini duyurdu.

Diğer yandan muhalefet partilerinin "istifa ve erken genel seçim" taleplerine de cevap veren Sanchez, "İspanya'nın istikrara ve kararlılığa ihtiyacı var. 2027'ye kadar seçim yok." dedi.

Muhalefetin "gerçekle hiçbir ilgisi olmayan saldırılarla hükümeti suçladığını" söyleyen Sanchez, hükümette koalisyon ortakları arasında bir kriz olmadığını savundu.

Muhalefet, Sanchez'in istifasını ve erken seçim istiyor

Bu arada ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise "Anlaşılan o ki, Sanchez'in iş yapma biçimi, meslektaşlarının oylarını çalıp, kendini zengin edip iktidarda kalmaktı. Partilerinin ön seçimlerinde çalmaya başladılar ve halen durmadılar." ifadelerini kullandı.

Feijoo, Sanchez'den istifa edip, ülkeyi erken seçime götürme talebini yinelerken, PP'nin hükümeti düşürmek için Meclis'e gensoru sunup sunmayacağıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan siyasi partiler, PSOE'deki yolsuzluk iddialarına rağmen bu desteklerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, madrid, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da PSOE Yolsuzluk İle Sarsıldı - Son Dakika

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