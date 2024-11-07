İspanya'da Sel Felaketi: 217 Ölü, 89 Kayıp

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MADRİD, 7 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın doğusunu yerle bir eden sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaşırken, 89 kişiden hala haber alınamıyor.

Entegre Veri Merkezi (CID) tarafından çarşamba günü yayımlanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin 211'i Valensiya, 5'i komşu Castilla-La Mancha, 1 kişi ise Endülüs bölgesinden.

İspanyol hükümeti selden etkilenen bölgelerde 7.987 askerin, 12 helikopter ve 18 tekne dahil olmak üzere toplam 1.639 araçla görev yaptığını açıkladı.

Bu güçlere, yaklaşık 5.000 Ulusal Polis ve Sivil Muhafız ile ülkenin diğer bölgelerinden gelen itfaiye ekipleri gibi diğer kurtarma birimleri de destek veriyor.

İspanyol hükümeti daha önce açıklanan yardım paketlerinin yanı sıra, Avrupa Yatırım Bankası ile yeni bir yardım paketi üzerinde de çalışıyor.