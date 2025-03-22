İspanya'da Şiddetli Yağışlar Tahribat Yarattı - Son Dakika
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İspanya'da Şiddetli Yağışlar Tahribat Yarattı

İspanya'nın orta bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle evler tahliye edildi, yollar kapandı.

22.03.2025 16:16
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İspanya'da son üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar, son olarak ülkenin orta bölgelerini vurdu.

Şiddetli yağışların etkisiyle Madrid, Toledo ve Avila'da nehirlere yakın olan küçük yerleşim yerlerindeki vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, 60'tan fazla yan yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Başkent Madrid'den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riskine karşı yerel yönetim alarm seviyesini yükseltti.

Madrid'in çevre yolları M-30 ve M-40'ta bazı noktalarda ulaşımın kontrollü yapıldığı, Madrid'in kuzey yönlü otoyolu A-6'nın da kapatılma olasılığının olduğu belirtildi.

Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen Madrid'in 100 kilometre kuzeyindeki Avila kentinin güneyindeki Voltoya, El Maello ve Navaluenga ilçelerinde, Adaja ve Chico nehirlerinin taşması sonucu çok sayıda evi, iş yerini, spor salonunu ve boğa güreşi arenasını su bastı.

Yerel yönetim tarafından Avila kentinin güneyindeki bu ilçelerde acil durum ilan edilirken, halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

Diğer yandan Toledo kentinin 6 ilçesinde de vatandaşlar cep telefonlarına gönderilen mesajlarla kötü hava şartlarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, son üç haftada dört farklı tarihte fırtına ve şiddetli yağış dalgasına maruz kalan İspanya'da mart ayındaki yağışların rekor düzeyde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Şiddetli Yağışlar Tahribat Yarattı - Son Dakika

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