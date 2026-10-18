İspanya'da şiddetli yağışlar ulaşımı aksattı, Barselona'da 1 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İspanya'da şiddetli yağışlar ulaşımı aksattı, Barselona'da 1 kadın hayatını kaybetti

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İspanya'nın doğu ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Balear Adaları, Valensiya, Katalonya ve Endülüs'te kırmızı alarm verildi. Barselona'da sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybederken Balear Adaları ve Valensiya'da 30'a yakın uçuş iptal edildi.

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlar Barselona'da sel sularına kapılan kadının ölümüne neden olurken, ulaşım sektöründe ciddi sorunlar yarattı.

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlardan dolayı kırmızı alarm verildi.

Yaşamı zorlaştıran şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan 1 kadın hayatını kaybetti.

Askeri Acil Durum Birimi (UME) de yerel acil durum ekiplerine destek olmak üzere Balear Adaları grubundan İbiza ve Mayorka'ya gitti.

Yerel yönetimler, hava koşulları ve sel riski nedeniyle İbiza, Formentera, Mayorka kentleri ile Valensiya ve Alicante'nin birçok belediyesinde 19 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi zarar gördüğü açıklandı.

Diğer yandan şiddetli yağış kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını da felç etti.

Çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, deniz ve demir yolu seferlerinde aksamalar yaşandığı, Balear Adaları ile Valensiya'da 30'a yakın uçuşun iptal edildiği, 16 uçak seferinin başka havalimanlarına yönlendirildiği ve çok sayıda uçuşta rötarlar olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerBarselonaValenciaEndülüsİspanyaGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da şiddetli yağışlar ulaşımı aksattı, Barselona'da 1 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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