İspanya'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Serbestliği Açıklaması

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İspanya hükümeti, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesini ve ilk olarak 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkesin sağlamlaştırılması, geri kalan rehinelerin serbest bırakılması ve büyük miktarda insani yardımın girişine izin verilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda İspanya'nın da parçası olduğu UNRWA'nın (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışmaları vazgeçilmez ve yeri doldurulamazdır." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin bir sonraki aşamalarına geçebilmek için taraflar arasındaki müzakerelerin derhal yeniden başlamasının esas teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "İspanya, Gazze'deki istikrar çabalarını destekleyecektir ve bu çabalar ancak Filistin yönetiminin tüm Filistin topraklarındaki hükümet sorumluluklarını üstlenmesi, güvenliği ve temel hizmetleri yeniden tesis etmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına hazırlanması durumunda mümkün olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İspanya hükümeti, bölge için barış ve istikrarın en iyi garantisi olan iki devletli çözümün uygulanmasını teşvik etmek için bölgesel ortaklar ve müttefiklerle birlikte çalışmaya devam edecektir." mesajı verildi.?

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Üç aşamadan oluşan ve bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Ateşkes öncesinde İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirilmişti.