İspanya'dan Trump'a Gümrük Tepkisi - Son Dakika
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İspanya'dan Trump'a Gümrük Tepkisi

İspanya, Trump'ın AB'ye yeni gümrük tarifesi uygulama tehdidine karşı kendini savunacak araçlara sahip olduğunu belirtti.

03.02.2025 20:17
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İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceklerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Europa Press adlı İspanya'daki bir haber ajansının organize ettiği etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin uygulayacağı olası bir yeni gümrük tarifesine karşı AB'nin kendini savunacak araçlara sahip olduğunu söyledi.

AB"nin, her türlü ticari saldırıya karşı kendini savunacak araçlara ve bu zorlukların üstesinden gelecek sağlamlığa ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Albares, Trump'ın, bahsettiği gibi yeni gümrük tarifesi başlatmanın kimseye faydası olmayacağını kaydetti.

Albares, "Tarife savaşının kazananı olmaz. Bu her yerde enflasyona neden olur. Tek taraflı korumacı tedbirler hayata geçirilirse en uygun kararı vermek için ayrıntılar incelenmeli ve elbette kilit sanayi ve sektörlerimizi korumalıyız" dedi.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Carlos Cuerpo ise İspanya Ulusal Radyosuna (RNE) yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük tarifesi politikalarına karşı AB'nin acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini savundu.

İtalyan ekonomistler Mario Draghi ve Enrico Letta'nın sundukları raporlarda AB'nin ekonomide iç pazarı ve büyümeyi güçlendirmeye yönelik yapması gerekenlerle ilgili yol haritasının hazır olduğunu söyleyen Cuerpo, gümrük tarifesiyle ilgili ticari savaşların herkese olumsuz etkisi olacağını vurguladı.

ABD'de seçim kampanyası sürecinde Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği söylemlerini başkan olarak göreve başlayınca hemen uygulayan Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diyerek, AB'ye de yeni tarife uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Trump'a Gümrük Tepkisi - Son Dakika

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