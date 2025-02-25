İspanya'dan Ukrayna'ya 1 milyar euro yardım

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MADRİD, 25 Şubat (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 1 milyar euro ek yardım yapacaklarını söyledi.

Moncloa Sarayı'ndan pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre kapsamlı yardım paketinde insani yardım, yeniden yapılanma için finansman ve barış arayışına destek yer alıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası bir oturumda konuşan Sanchez, "İspanya, Ukrayna'nın tam egemenliğine bağlıdır ve Ukrayna'nın geleceğine sadece Ukrayna karar verebilir" dedi.

Sanchez, "Ukrayna ile ilgili hiçbir karar Ukrayna olmadan alınamaz, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili hiçbir karar da Avrupa olmadan verilemez" ifadelerini kullandı.