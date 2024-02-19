İspanya'nın Galiçya bölgesinde sağ görüşlü Halk Partisi seçimleri kazandı - Son Dakika
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İspanya'nın Galiçya bölgesinde sağ görüşlü Halk Partisi seçimleri kazandı

İspanya\'nın Galiçya bölgesinde sağ görüşlü Halk Partisi seçimleri kazandı

İspanya'nın Galiçya bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimlerinde, 15 yıldır Galiçya'yı yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bir kez daha galip geldi. PP, özerk yönetim parlamentosunun 75 sandalyesinden 40'ını kazanarak tek başına iktidarlığını sürdürdü. Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG) ise tarihinin en iyi oy oranını elde ederek milletvekili sayısını artırdı. Sol koalisyon hükümetinin iki partisi ise oy kaybetti. Aşısı sağcı Vox partisi ise Galiçya'dan milletvekili çıkaramadı.

19.02.2024 00:59
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Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Galiçya bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimini, ana muhalefette bulunan ve 15 yıldır Galiçya'yı yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden biri olan, kuzey batıdaki Galiçya'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen, özerk yönetim parlamento seçimleri için pazar günü sandığa gitti.

Yüzde 67,30 ile tarihindeki en yüksek katılımlı ikinci seçimini geçiren Galiçya'da, resmi verilere göre sandıkların yüzde 97'si açıldı.

Buna göre, özerk yönetim parlamentosunun 75 sandalyesinden 40'ını alan PP, bu bölgede 15 yıldır yürüttüğü tek başına iktidarlığını devam ettirdi.

PP, 2020'de yapılan son seçimlerde 42 milletvekili çıkarmıştı.

PP'nin 2 Nisan 2022'den bu yana başkanı olan, ana muhalefet lideri Alberto Nunez Feijoo, 2009-2022 yılları arasında Galiçya özerk hükümet başkanlığı yapmıştı.

Galiçya milliyetçileri tarihinin en iyi sonucunu aldı

Bir önceki seçimde 19 olan milletvekili sayısını 25'e kadar çıkaran Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG) ise tarihinin en iyi oy oranını aldı.

Bölgesel Galiçya milliyetçiliği yapan BNG, İspanya meclisinde sadece 1 milletvekiline sahip olsa da, azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veriyor.

Ayrılıkçı Katalanlara af öngören yasa tasarısı sunan sol koalisyon hükümetinin iki partisi oy kaybetti

İspanya'da kasım ayından bu yana iktidarda olan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol partilerin birleşiminden oluşan Sumar ittifakı, Galiçya'daki seçimlerde hezimete uğradı.

PSOE, Galiçya'da tarihinin en kötü sonucunu alırken, 14 olan milletvekili sayısı 9'a kadar düştü.

Galiçya özerk parlamentosuna temsilci gönderemeyen Sumar ise sadece yüzde 1,86'lık oy oranında kaldı.

Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle geçtiğimiz kasım ayında hükümeti kuran PSOE ve Sumar, ilk icraat olarak 2017'de Katalonya'da yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ile bağlantılı hüküm giyen veya haklarında hukuki süreç yürütülenlerin affedilmesine ilişkin Meclis'e yasa tasarısı sunmuştu.

İspanya siyasetinin ana gündeminde bulunan ve "ülkenin bölünmesi, demokrasi ve hukuk devletinin yara alması" tartışmalarına yol açan bu yasa tasarısının görüşüldüğü bir dönemde yapılan Galiçya yerel parlamento seçimleri hükümet için olumsuz sonuçlandı.

Aşısı sağcı Vox, Galiçya'dan milletvekili çıkaramadı

Diğer yandan aşısı sağcı Vox partisi de yüzde 2,19 oy oranında kalıp, Galiçya özerk parlamentosuna giremedi.

Son olarak, Galiçya'nın Ourense iline özgü siyaset yapan "Orense Demokrasisi" partisi ise 2005 yılından bu yana girdiği seçimlerde en iyi sonucunu alarak, 1 milletvekili çıkarmayı başardı.

Kaynak: AA

Galiçya, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'nın Galiçya bölgesinde sağ görüşlü Halk Partisi seçimleri kazandı - Son Dakika

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