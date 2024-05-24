İspanya'nın Mayorka adasında bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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MADRİD, 24 Mayıs (Xinhua) -- İspanya'nın Mayorka adasında bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

İspanya devlet televizyonunun Perşembe günü bildirdiğine göre olay, binanın zemin katında bulunan bir restoranın, bodrum katına çökmesi üzerine meydana geldi. Bina, Batı Akdeniz'deki Mayorka adalarında yer alan popüler tatil beldesi Playa de Palma'da bulunuyordu.

Güvenlik kaynaklarına göre, bina yerel saatle 20.30 sularında çöktü. İspanyol polisi, itfaiyesi ve sağlık acil durum ekipleri olay yerine intikal ederken, bölgeye 12'den fazla ambulans sevk edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında "korkunç" kazayı "yakından takip ettiğini" söyledi.

Güvenlik kaynaklarına göre, çökmenin nedeni halen araştırılıyor.