İspanya Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
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İspanya Savunma Harcamalarını Artırıyor

Başbakan Sanchez, 2024'te GSYİH'nin %2'sine çıkarılacak savunma harcamalarını açıkladı.

22.04.2025 14:35
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2024 itibarıyla gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,4'ünün aktarıldığı savunma harcamalarının, bu yılın sonunda yüzde 2'ye çıkarılacağını açıkladı.

Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda "Güvenlik ve Savunma Planı" adı altında alınan, savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarılmasına ilişkin kararın ayrıntılarını, basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Kabul edilen planla birlikte hedeflerinin önce İspanya'nın "savunma ve güvenliğini güçlendirmek", daha sonra da "savunmada yeniden sanayileşmek" olduğunu vurgulayan Sanchez, "İspanya'nın AB ve NATO'da güvenilir bir ortak olarak hedeflerine ulaşacağını" savundu.

"Belirsiz bir dünyada Avrupa, umuttur." diyen Sanchez, "İspanya, ekonomik bir güç olarak, çağımızdaki bu değişim sürecinin dışında kalmayacak, merkezinde olacaktır. Bunu başarmak için ortaklarımızın (NATO'ya atıfta bulunarak) talep ettiği yatırım hedeflerini karşılamak esastır." diye konuştu.

İspanya'nın güvenlik ve savunma için halihazırda tahsis ettiği bütçeye, 10,471 milyar avroluk ek yatırım ayrılacağını ve bu şekilde savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarılacağını kaydeden Sanchez, bunu yaparken "vergilerin artırılmayacağının, daha fazla bütçe açığı olmayacağının ve refah devletinin baltalanmayacağının" sözünü verdi.

Başbakan Sanchez, savunma harcamalarındaki artışın 5'te 1'inin, esasen kara ve deniz muharebe sistemlerinin modernizasyonu olmak üzere silah alımına ayrılacağını açıkladı.

İspanya'da son birkaç aydır gündemde olan savunma harcamalarının artırılması geçen ay Mecliste tartışılmış, azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ile hükümete dışarıdan destek veren Podemos gibi bazı küçük siyasi partiler, savunma harcamalarının artırılmasına karşı olduklarını net bir şekilde dile getirmişti.

Sanchez, bu siyasi tepkileri düşürmek için gazetecilere yaptığı açıklamada "Refah devletine bir kuruş bile dokunmadan veya vatandaşların ceplerini etkilemeden savunma harcamaları finanse edilecek." dedi.

İspanya Başbakanı, savunma harcamalarıyla ilgili siyasi tartışmaların "karışık" olduğunu gizlemeyerek Bakanlar Kurulunda kabul edilen planın Mecliste oylanıp oylanmayacağıyla ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçındı.

Savunma harcamalarının artırılması kararıyla birlikte bütçeye getirilecek 10,471 milyar avroluk ek yatırım için üç kaynak kullanacaklarını ifade eden Sanchez, bunların, ekonomi politikalarda sağlanan tasarruflar dışında Avrupa Birliği Komisyonunun finansman mekanizmaları olacağı bilgisini paylaştı.

Sanchez, İspanya'nın GSYİH'sinin bu yıl genel olarak "0,4 ila 0,7 puan" artacağını öngördüklerini, AR-GE ve savunma endüstrisindeki yenilenmeyle birlikte 36 bini güvenlik ve savunma sanayisinde olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişiye istihdam yaratılmasının beklendiğini dile getirdi.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul ettiği ve yarın Avrupa Birliği'ne göndereceğini duyurduğu "Güvenlik ve Savunma Planı" kapsamında, GSYİH'in yüzde 2'sine çıkarılacak savunma harcamaları toplamda yaklaşık 34 milyar avroya tekabül edecek.

Azınlık hükümeti, dışarıdan destek aldığı Katalan ve Bask ayrılıkçı siyasi partilerle anlaşamadığı için 2025 yılı bütçesini Meclise sunamazken 2024 bütçesiyle devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika

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