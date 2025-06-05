İspanya ve Ürdün'den Stratejik Ortaklık

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İspanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İspanya ve Ürdün ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkaran bir deklarasyona imza attı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık Deklarasyonu" kapsamında her iki ülkeyi bağlayan çok sayıda mevcut ikili ve çok taraflı anlaşma ile çeşitli sektörlerde ikili işbirliğinin teşvik edileceği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik Ortaklık Deklarasyonu" çerçevesinde "siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, kalkınma, güvenlik, savunma alanlarında iş birliğinin geliştirileceği, iklim değişikliğiyle mücadele, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliği potansiyelinin artırılacağı" belirterek, ayrıca tarım ve suçluların iadesi konusunda iki yeni anlaşma yapıldığı bildirildi.

Ayrıca İspanya ve Ürdün arasında, gerek Kral 2. Abdullah ile İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde gerekse heyetler arası diğer ikili toplantılar da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının da ele alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Gazze'deki korkunç durumun, insani yardıma erişimin garanti altına alınması ihtiyacının ve kesin olarak iki devletli bir çözüme doğru ilerleme gerekliliğinin" ele alındığı vurgulandı.

İspanya ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları, Gazze konusunda "işbirliklerini güçlendirmeyi, somut eylemlerde bulunmayı, gelişmeleri izlemek için zaman çizelgeleri ve mekanizmalar oluşturmayı" taahhüt etti.

Diğer yandan Sanchez ve Kral 2. Abdullah da görüşmelerinde, 17 Haziran'da New York'ta düzenlenecek "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü İçin Birleşmiş Milletler Uluslararası Konferansı" hazırlıklarını ele adlı.

İspanya hükümeti, "İspanya ve Ürdün, Filistin devletinin kurulmasını amaçlayan çalışma gruplarından birine eş başkanlık edecekler." açıklamasında bulundu.