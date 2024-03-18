İspanyol Turizm Sektörü, Çin\'in Normale Dönmesinden Memnun

Güncel

Dosya Boyutu: 72.04MB

ÇEKİM TARİHİ: 15 Mart 2024

1. B-Travel turizm fuarından çeşitli görüntüler

3. Barselona'da Çinli turistlerden çeşitli görüntüler

İspanya'daki seyahat sektörü profesyonelleri, İspanyol turistler için gözde turizm destinasyonlarından biri olan Çin'in normale dönmeye devam etmesinden memnun.

İspanya'nın Barselona kentinde Cuma günü açılan B-Travel turizm fuarındaki katılımcılar, Çin'e seyahati teşvik etmek amacıyla çeşitli turizm ürünleri ve seyahat paketlerini tanıttı.

"Çin pandemiden sonra turistik bir destinasyon olarak normale dönerken, tur operatörlerimiz ve seyahat acentelerimiz bu ülkeye yönelik ürün ve paketler hazırlıyor. Bu iyi bir haber çünkü Çin, İspanyol turistler için her zaman önemli bir destinasyon olmuştur."

İspanyol seyahat acenteleri, Çin ve Avrupa'daki turizm sektörlerini canlandırmaya yönelik bir hamle olarak Çin'in başlattığı vize muafiyeti politikasından da övgüyle söz etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)