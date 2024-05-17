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Isparta'da 169 sözleşmeli Er yemin etti

Isparta'da yemin eden erler gözyaşlarıyla ailelerine kavuştu

Yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

ISPARTA - Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 169 sözleşmeli er için yemin töreni yapıldı. Askerlerin, tören geçişi yapmasının ardından aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldiği kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 169 sözleşmeli er için yemin töreni yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından tugay sancağının tanıtılması ile başladı. Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tuğgenaral Ahmet Aşık, Garnizon Komutan vekili piyade komando Albay Hüseyin Mustafa Aksu ve yemin edecek askerlerin aileleri katıldı.

Yemin eden sözleşmeli erler adına konuşma yapan Furkan Yaman'a Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenaral Ahmet Aşık tarafından ilk katılış belgesi verilmesinin ardından Er Kaşif İslam Dedecan tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Askerler, ellerini etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Tören bayrak gösterisi ve tören geçişinin ardından sona erdi. Tören geçişi esnasında katılım sağlayan asker aileleri alkışlarla destek vererek duygusal anlar yaşadı.

Törenin ardından yemin eden asker aileleri çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri, kavuşma anında gözyaşlarına hakim olamadı.