Isparta'da Anadolu Çoban Köpeği Dağıtımı - Son Dakika
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Isparta'da Anadolu Çoban Köpeği Dağıtımı

Isparta\'da Anadolu Çoban Köpeği Dağıtımı
19.06.2025 13:56
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Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sürü koruma amacıyla Anadolu çoban köpeği dağıtıldı.

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sürülerini korumak ve sürü yönetimini güçlendirmek amacıyla Anadolu çoban köpeği dağıtımı gerçekleştirildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında sürülerin yaban hayattan korunması için proje geliştirildi.

Proje kapsamında üniversitenin köpek yetiştirme biriminde yetiştirilen Anadolu çoban köpekleri, merkeze bağlı Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 20 sürü sahibine dağıtıldı.

ISUBÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Gösterit, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak işbirliğini her alanda önemsediklerini söyledi.

Projenin, Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokol gereğince gerçekleştirildiğini belirten Gösterit, "Bugün burada çoban köpeği dağıtımında bulunmaktan mutluluk duydum. Konuya sadece çoban köpeği olarak bakmıyorum. Hayvanlar bizim dostlarımız. Yetiştiricilerimize sadece yardımcı değil yeri geldiğinde güvenlik görevlisi oluyorlar." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı ise sürülere kurt saldırılarının tüm illerde sorun haline geldiğini belirterek, "Yaptığımız protokol ile bu soruna çare olmaya çalışacağız." dedi.

Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş da kurt saldırısı sonucu koyunlarının ve keçilerin telef olduğunu, bazı yetiştiricilerin mesleği bırakma noktasına geldiğini anlattı.

Sarıdaş, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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