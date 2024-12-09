Isparta'da Askeri Helikopter Düştü - Son Dakika
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Isparta'da Askeri Helikopter Düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kara havacılık okuluna ait bir askeri helikopter, bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

09.12.2024 11:40
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ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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