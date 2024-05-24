Isparta'da bir avukat uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da bir avukat uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı

Isparta\'da bir avukat uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı

Isparta'da bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, avukatın bürosunda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

24.05.2024 16:13
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Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, R.Ö. adiye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Isparta, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da bir avukat uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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