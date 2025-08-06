Isparta\'da Domates Hasadı Başladı

Isparta'da serada üretilen domatesler toplanıp, iç ve dış pazara sunuluyor.

Domates üretiminde önemli potansiyele sahip merkeze bağlı Deregümü köyünde yaklaşık 1000 dekarlık alanda oluşturulan seralarda domates yetiştiriliyor.

Köy muhtarı Gökhan Toprakçı, gazetecilere, seralarda domates hasadının başladığını ve kasıma kadar devam edeceğini söyledi.

Köyde seracılığın son yıllarda hızla yaygınlaştığını dile getiren Toprakçı, "Eskiden üzüm üretimiyle geçiniyorduk. Şu anda örtü altı tarımda domates ve kesme çiçek üretimine yoğunlaştık. Bu yılki hasattan ortalama 15 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Toprakçı, seralardan toplanan domateslerin köy merkezine getirildiğini ve buradan sevkiyatlarının yapıldığını belirtti.

Serada pembe, köy, sofralık gibi farklı türlerde domates yetiştirildiğini anlatan Toprakçı, ürünlerin hem iç pazara sunulduğunu hem de Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihraç edildiğini kaydetti.

Muhtar Toprakçı, domatesin satış fiyatının, haftalık kurulan yerel piyasalara göre belirlendiğini bildirdi.